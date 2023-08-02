Губернатор Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник, пострадавших нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Белгородский областью российской системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа», - написал Гладков.

Глава региона добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По словам губернатора, сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет.

«Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», - отметил Гладков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль Военно-морского флота России в Черном море при помощи беспилотного катера.

В ведомстве подчеркнули, что профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был обнаружен и уничтожен.

Уточнялось, что российское судно сопровождало гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.