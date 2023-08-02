«Войны и редкие болезни»: названы самые опасные для туристов страны Африки

Отправляться в ряд африканских стран небезопасно для туристов Фото: REUTERS

Отправляясь в страны Африки, туристам стоит основательно подготовиться: изучить политическую обстановку и сделать прививки от редких болезней. Об этом сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Перед поездкой на Черный континент лучше сделать необходимые прививки. В Африке много опасных насекомых и редких заболеваний», - рассказала Ансталь.

Она, в частности, посоветовала воздержаться от поездок в Мозамбик, Ливию, Нигерию, Сьерра-Леоне, Либерию, Сомали, Нигер. А кроме того, в Сомалиленд, Ливию и Судан. По ее словам, отправляясь в эти страны, турист может оказаться в гуще боевых действий, госпереворота или волнений населения, что, безусловно, опасно для жизни.

Эксперт отметила и необходимость изучить традиции и привычки местных жителей перед путешествием. Ведь в ряде стран даже самые обычные жесты, например, демонстрация большого пальца руки может оказаться оскорблением и привести к конфликту.

«В Африке не пейте воду из крана, постоянно мойте руки», - дополнила список необходимых мер безопасности тревел-блогер.