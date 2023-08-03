«Дружил только с музыкой»: коллега рассказал о последних годах жизни композитора Колкера

Колкер продолжал музицировать в последние годы жизни. ФОТО: Алексей ФИЛИППОВ, ИТАР-ТАСС. Фото: ТАСС

Знаменитый российский и советский композитор Александр Колкер в последние годы жизни предпочитал уединение, однако, продолжал отдаваться музыке. Об этом «Пятому каналу» сообщил председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.

«Можно сказать, что единственным его другом в последние годы была музыка», - сказал Танонов.

Он добавил, что Колкер, скончавшийся на 91-ом году жизни внес огромный вклад в развитие отечественного музыкального искусства.

«Произведения «Свадьба Кречинского» и «Труффальдино из Бергамо» благодаря работе Колкера обрели широкую популярность, на них выросло целое поколение современных композиторов», - считает Танонов.

По данным «Известий», музыкант, заслуженный деятель искусств РСФСР Колкер известен как автор песен «Стоят девчонки», «Туман», а также «Парень с Петроградской стороны», «Карелия» и многих других. Его театральные произведения ставили в России, Польше, Германии, Чехии, Финляндии и Болгарии. Колкер — автор мюзиклов, музыки более чем к 30 спектаклям и фильмам.

Ранее RT сообщало, что актер Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Колкера.