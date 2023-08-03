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НовостиПолитика2 августа 2023 22:58

Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит более 500 лет тюрьмы

Экс-президент США назвал обвинения «незаконными»
Сергей ГАПЧУК
Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит более 500 лет тюрьмы

Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит более 500 лет тюрьмы

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.

«Коррумпированный Минюст Кривого Джо (президента Джо Байдена - ред.) вновь незаконно выдвинул обвинения против меня», - сказал Трамп.

Политик подчеркнул, что ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате «объявленной левыми охоты на ведьм».

«Это шесть жизней. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», - подчеркнул экс-президент США.

Как писал сайт KP.RU, экс-президента США Дональда Трампа могут признать предводителем «внутренних террористов», за это ему может грозить до 50 лет тюрьмы.

Напомним, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа, убежденных, что у него победа на выборах была украдена демократами, проникла в Капитолий, где должны были утвердить окончательные итоги голосования. Позже им припаяли юридическое определение «внутренние террористы», за что свыше сотни человек были арестованы и получили реальные сроки.

Теперь утверждается, что это Трамп стоял во главе «заговора» против святых процедур, а значит, он никто другой, как главарь этих самых «террористов».

Ранее Трамп уже был обвинен по двум уголовным делам - за якобы выплату денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и за незаконное удержание и ненадлежащее хранение секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго.