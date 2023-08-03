Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит более 500 лет тюрьмы Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.

«Коррумпированный Минюст Кривого Джо (президента Джо Байдена - ред.) вновь незаконно выдвинул обвинения против меня», - сказал Трамп.

Политик подчеркнул, что ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате «объявленной левыми охоты на ведьм».

«Это шесть жизней. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», - подчеркнул экс-президент США.

Как писал сайт KP.RU, экс-президента США Дональда Трампа могут признать предводителем «внутренних террористов», за это ему может грозить до 50 лет тюрьмы.

Напомним, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа, убежденных, что у него победа на выборах была украдена демократами, проникла в Капитолий, где должны были утвердить окончательные итоги голосования. Позже им припаяли юридическое определение «внутренние террористы», за что свыше сотни человек были арестованы и получили реальные сроки.

Теперь утверждается, что это Трамп стоял во главе «заговора» против святых процедур, а значит, он никто другой, как главарь этих самых «террористов».

Ранее Трамп уже был обвинен по двум уголовным делам - за якобы выплату денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и за незаконное удержание и ненадлежащее хранение секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго.