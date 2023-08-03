Секретарь СНБО Данилов: Графика наступления ВСУ не существует

Секретарь СНБО Данилов: График наступления ВСУ не существует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что никаких сроков по украинскому наступлению не существует.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может», - сказал Данилов.

Он добавил, что никакого графика (наступления - прим.) не существует.

«У нас «натовская» система,... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля Данилов заявил, что ВСУ сменили стратегию наступления, сосредоточившись на ослаблении российских войск.

По его словам, на данный момент украинские вооруженные силы больше сконцентрированы на ослаблении армии России, а не на продвижении вперед. Сейчас боевые действия стали борьбой не за территорию, а за численное уничтожение.

Ранее президент Украины Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит медленнее, чем ему хотелось бы, и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что украинские потери во время последней попытки наступления превысили более двух сотен человек. Со стороны Вооружённых сил РФ также есть потери, но они в разы меньше, чем у ВСУ.

21 июля Путин отметил отсутствие результатов наступлении ВСУ. По его словам, западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», - подчеркнул глава государства.