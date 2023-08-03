Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пострадавшая во время крушении вертолета Ми-8 на Алтае женщина скончалась в больнице Барнаула. Таким образом, число погибших в результате катастрофы увеличилось до шести. Об этом в четверг, 3 августа, заявили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Как передает ТАСС, в ведомстве также сообщили, что пострадавший из-за крушения вертолета мужчина находится в стабильном состоянии. «Медпомощь оказывают в полном объеме», - заявили в министерстве.

Напомним, о крушении вертолета на Алтае в селе Тюнгур стало известно 27 июля. На борту в момент крушения воздушного судна находилось 16 человек. Изначально сообщалось, что жертвами происшествия стали пять человек.

Как писал сайт KP.RU, отмечалось также, по предварительной данным, причиной падения могла стать ошибка пилотов. По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление Следственный комитет (СК) на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело.