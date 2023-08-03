Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев печатает самодельные бомбы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 3D-принтере из запчастей, поставляемых из-за рубежа под видом детских игрушек. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

"Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления", - говорится в статье с пометкой, что главным преимуществом "конфетных бомб" является дешевизна.

По данным британского издания, за одну неделю создается по меньшей мере одна тысяча пластиковых корпусов для бомб, которые поставляются на Украину через таможню под видом детских игрушек или подсвечников.

При этом у Киева возникают определенные трудности с логистикой, так как компоненты прибывают из разных стран.

Ранее KP.RU рассказал о катастрофических потерях ВСУ, о которых молчит офис Зеленского, чтобы удержаться у власти. Так, за сутки российские военные ликвидировали 925 наемников киевского режима.