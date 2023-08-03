Путин: рост зарплат в промышленности России показывает, что она набирает ход

Путин заявил, что рост зарплат в промышленности России показывает, что она набирает ход Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле высказался о развитии данного сектора в стране.

"Два фактора - сохранение занятости и рост заработных плат - указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления", - заявил Путин в ходе совещания, назвав общую ситуацию в отрасли обрабатывающей промышленности стабильной и устойчивой.

"Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка десяти миллионов человек - это 14 процентов всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень", - отметил Путин.

По словам главы государства, за первое полугодие 2023 года рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении достиг показателя в 6,2 процента. Данный показатель является хорошим результатам, заключил президент России.