Экс-солистка «Стрелок» Юлия Беретта сообщила о смерти матери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская певица, бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, настоящие имя которой Юлия Глебова, рассказала о трагической новости в социальных сетях. Она опубликовала фотографию могилы матери.

Мать артистки Любовь Широкова умерла в прошлую субботу, 29 июля. Как заявила Юлия Беретта, ранее она не могла найти слов. Фото же певица подписала короткими фразами.

«Царство небесное, мамочка моя… Светлая память», - написала она.

Напомним, накануне певица Натали рассказала о смерти своего мужа Александра Рудина, который покинул этот мир из-за последствий коронавируса. После вируса следовали два года борьбы с осложнениями. Это был нелегкий путь для артистки и ее мужа. При этом, как писал «КП», за две недели до смерти супруга певица похоронила и его отца.