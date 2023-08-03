Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении

Российские войска заняли более выгодные позиции на Купянском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 3 августа 2023 года сообщило о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды войск "Запад" вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР.

Кроме того, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки составили до 380 военнослужащих. Российские войска также уничтожили танк, пять боевых бронемашин, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, а также противотанковую пушку "Рапира".

Ранее KP.RU писал, что на Херсонском направлении ликвидированы ЗРК IRIS-T и позиция подразделения ВСУ.