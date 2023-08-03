В Татарстане самыми частыми преступлениями стали случаи мошенничества

Жители Татарстана стали чаще отдавать деньги мошенникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие виды преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью граждан, кражи, угоны автомобилей и грабежей в Татарстане идут на спад. Однако при этом в регионе наблюдается рост случаев мошенничества.

Заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов сообщил, что с начала этого года было зарегистрировано более 8 880 случаев мошенничества, а за первую половину 2022-го – около 6 500. Граждане перевели аферистам около 2 миллиардов рублей. Это по 9-10 миллионов в день.

Жители республики перечисляют обманщикам деньги в основном через онлайн-банки и банкоматы. В результате сейчас мошенничество занимает 32% от всех видов преступлений, которые совершаются на территории Татарстана.

«Если с другими видами преступлений мы боремся и проводим профилактику, то полностью отследить большой объем номеров мобильных телефонов и банковских карт силами только сотрудников полиции не получается», — цитирует inkazan заместителя начальника управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рамиса Газимова.