Акушер оценила вероятность полного запрета абортов в России

Вероятность введения полного запрета на аборты в России не высока - акушер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вероятность введения полного запрета на аборты в России не высока, однако, появление ряда ограничений для прерывания нежелательной беременности, вполне возможно. Об этом рассказала «Ленте.ру» врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

«Несмотря на законодательные инициативы, до их полного запрета в РФ не дойдет. Но риск, что, россиянки будут ограничены в праве на аборт, вполне реальный», - считает Ерофеева.

По ее словам, главный фактор, который может снизить число абортов — это популяризация контрацепции. Так, она предложила перенаправить силы медиков и психологов, которые сейчас тратятся на то, чтобы отговорить женщину от беременности. Вместо этого Ерофеева предложила давать женщинам контрацептивы.

«Контрацепция — это как раз защита от абортов. Это же не защита от желанных беременностей. Если женщина захочет ребенка, она перестанет пользоваться контрацепцией», - уверена врач.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Мордовия стала первым российским регионом, где законодательно запретили склонять беременных женщин к абортам. При этом, информирование пациенток о наличии у нее медицинских показаний к прерыванию беременности под статью не подпадает. Нарушителям будет грозить административная ответственность — штраф.