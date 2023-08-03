Bloomberg: сближение Нигера и России сделает Запад зависимым от Москвы Фото: REUTERS

Страны Запада обеспокоены сильным сближением России и Нигера. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, если Нигер попадет на орбиту России, то в мире только усилится зависимость от Москвы в сфере атомной энергетики.

Кроме того, в числе ключевых мировых производителя урана есть Казахстан и Узбекистан. На их долю приходится около половины добываемых запасов мира. Если добавить к этому числу Россию и Нигер, то доля добываемого урана увеличится до 60 процентов.

Также Россия имеет урановые месторождения и контролирует почти половину мощностей по его обогащению в мире.

Между тем, 3 августа Министерство иностранных дел Франции проинформировало о завершении эвакуации сограждан из Нигера. 27 июля устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера.