Сенатор объяснил включение Норвегии в список недружественных стран

Норвегия попала в список недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Джабаров прокомментировал включение Норвегии в список недружественных стран. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил такую меру решениями в отношении российских граждан и дипломатов со стороны зарубежной страны.

«Норвегия является одной из основательниц НАТО и постоянно участвует во всех враждебных акциях против России», - сказал Джабаров.

По словам сенатора, данная страна также присоединилась к решению об ограничениях на въезд для россиян и высылке российских дипломатов. Такие меры со стороны НАТО, уточнил Джабаров, являются «совершенно необоснованными».

Однако, данный список может меняться, считает сенатор. А значит, возможно, что Норвегия будет исключена из списка недружественных России стран в будущем. При этом, он подчеркнул, что в данный момент решение правительства РФ является правильным.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Норвегию включили в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение и внес Норвегию в специальный список. В 2021 году в него включили также США и Чехию, в прошлом году — Данию, Словению, Словакию, Хорватию, Грецию.