Медведев заявил, что отбор на службу по контракту адаптирован к условиям СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент система отбора на контрактную службу в России адаптирована к условиям специальной военной операции.

Как отметил Медведев, адаптация прошла успешно. При этом, ключевой задачей остается сделать максимально престижной службу по контракту.

"Для этого за последние месяцы приняты организационные, экономические, социальные, технологические решения. Успешно удалось адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям спецоперации, это дает свои результаты", - заявил Медведев.

По его словам, не менее важным остается тот факт, что существенным образом удалось повысить соц. защищенность военнослужащих и их семей.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому побывать в Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске, Измаиле для того, чтобы посмотреть, что он "сделал со своей страной".