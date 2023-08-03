Американский полковник Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после разгрома ВСУ Фото: REUTERS

Украина может лишиться Одессы после провала на наступлении ВСУ. Такого мнения придерживается экс-руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон

По его словам, сейчас Украина может столкнуться с наступательными действиями России и лишиться Одессы и последнего порта. Попытка украинских властей начать наступление привела к ужасным последствиям, из-за чего ВСУ потеряли большое количество личного состава, отметил Уилкерсон в интервью Dialogue works.

Кроме того, у Украины изначально не было шансов на победу в конфликте даже при всевозможной помощи стран НАТО, считает эксперт.

Между тем, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что опосредованный конфликт США с Россией превратил земли Киева в кладбище. Об этом пишет The American Conservative.