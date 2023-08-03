Евросоюз ввел санкции против 38 граждан и трех компаний Белоруссии Фото: REUTERS

Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и трех компаний Белоруссии. Ограничения связаны с конфликтом на Украине.

Как заявляется в официальном журнале ЕС, санкции введены якобы «ввиду серьезности положения в Белоруссии и ее причастности» к конфликту на Украине. Под санкции попали белорусские судьи, следователи, журналисты, силовики, а также ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК», Белорусский государственный концерн по нефти и химии.

Включенным в санкционный список лицам запрещен въезд на территорию стран Евросоюза, а их активы, если таковые будут обнаружены в ЕС, заморозят.

Напомним, в четверг, 3 августа, Евросоюз ввел против Белоруссии санкции за обход ограничительных мер в отношении России. Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС против РФ и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через эту страну, заявили в Брюсселе.