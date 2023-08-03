Кардиолог рассказал об опасности жары для гипертоников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гипертоникам и гипотоникам приходится очень сложно летом, поскольку высокие температуры сильно нагружают сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказала врач-кардиолог Татьяна Оюнарова в беседе с «Газетой.Ru».

— В жаркие дни сердечно-сосудистая система испытывает колоссальную нагрузку: учащается сердцебиение и дыхание, в некоторых случаях появляется одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, общая слабость, снижение или повышение артериального давления, — добавил специалист.

При этом не только сильная жара может быть проблемой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Терапевт Надежда Чернышева рассказала, что в дождливую погоду у гипертоников и гипотоников может ухудшаться самочувствие.

Она добавила, что в дождь снижается атмосферное давление, что и может вызывать перепады артериального давления у людей с заболеваниями. Эти слова специалиста привели на портале RT.