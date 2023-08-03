Терапевт развеяла миф об употреблении кофе из пластиковых стаканов Фото: Shutterstock

Употребление горячих напитков из пластиковых стаканчиков абсолютно безопасно для человеческого организма. В их изготовлении используются нетоксичные материалы. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Газетой.Ru».

— Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз не токсичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованны, — добавила Лапа.

При этом как с употреблением кофе, так и с зеленым чаем, нужно быть осторожным. Особенно тщательно следить за этим нужно людям, страдающим от проблем с желудком, давлением и нарушениями сна. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина, слова которой опубликовали на портале Life.ru.

Она рассказала, что кофеин может повышать артериальное давление, а в зеленом чае есть его аналог теин. Людям с нарушениями сна стоит употреблять эти напитки до 16:00, чтобы не ухудшать проблему.