Высоцкого в фильме «Володя» сыграют одновременно актёр и нейросеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом фильме «Володя» планируют полностью воссоздать лицо Владимира Высоцкого, при помощи искусственного интеллекта. Играть знаменитого барда будут сразу и актёр Александр Шпагин, и нейросеть, которая поможет перенести в фильм полноценный образ Высоцкого. Об этом сообщил агентству ТАСС продюсер и режиссёр фильма Александр Жигалкин.

«Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100%-ной идентичностью при помощи нейросети», - заявил Жигалкин.

Как отметил продюсер, Шпагин уже многие годы примеряет на себя образ Владимира Высоцкого, с высокой точностью повторяя манеру говорить, игру на гитаре, мимику, походку и многое другое. При этом говорить персонаж будет голосом Никиты, сына Высоцкого, а петь - своим собственным.

Ранее KP.RU сообщил, о чём рассказывал Владимир Высоцкий за год до своей смерти, на последних концертах в Минске.