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НовостиЗдоровье3 августа 2023 16:23

Россиянам рассказали, что необходимо делать при укусе осы

Врач Шеляков: к месту укуса осы необходимо приложить компресс с содой и холод
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали, что необходимо делать при укусе осы

Россиянам рассказали, что необходимо делать при укусе осы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для некоторых людей укус осы может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать о необходимых действиях в такой ситуации. Прежде всего нужно принять антигистаминное средство и приложить компресс с содой. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru.

— При укусе осы не оставляют жало, поэтому сначала стоит приложить что-то холодное к месту укуса. Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения, — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что после укуса иногда самочувствие человека может ухудшаться. В некоторых случаях может затрудниться дыхание, тошнота и головокружение, а при появлении таких симптомов надо незамедлительно обратиться к врачам.

По словам Шелякова, наиболее подвержены осложнениям от яда осы аллергики, люди с ослабленным иммунитетом и дети.

Ранее KP.RU рассказывал, что если человек решил самостоятельно справиться с укусом пчелы, то для начала надо осмотреть место укуса и найти жало. Чтобы его извлечь, можно использовать пинцет, но и его, и руки, обязательно необходимо промыть.