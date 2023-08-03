Россиянам рассказали, что необходимо делать при укусе осы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для некоторых людей укус осы может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать о необходимых действиях в такой ситуации. Прежде всего нужно принять антигистаминное средство и приложить компресс с содой. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru.

— При укусе осы не оставляют жало, поэтому сначала стоит приложить что-то холодное к месту укуса. Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения, — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что после укуса иногда самочувствие человека может ухудшаться. В некоторых случаях может затрудниться дыхание, тошнота и головокружение, а при появлении таких симптомов надо незамедлительно обратиться к врачам.

По словам Шелякова, наиболее подвержены осложнениям от яда осы аллергики, люди с ослабленным иммунитетом и дети.

Ранее KP.RU рассказывал, что если человек решил самостоятельно справиться с укусом пчелы, то для начала надо осмотреть место укуса и найти жало. Чтобы его извлечь, можно использовать пинцет, но и его, и руки, обязательно необходимо промыть.