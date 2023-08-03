Эксперты назвали самые неблагополучные для дачников регионы

Работа на даче отлично успокаивает, считают психологи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весной и летом увеличивается число ЧП с частными домами и дачами. К такому выводы пришли аналитики Страхового Дома ВСК, сообщает «Газета.Ru».

«Половина ЧП с частными домами 2023 году была зафиксирована весной-летом. Жители Удмуртии и Курганской области чаще всего обращались за страховкой в дачный сезон», - следует из исследования.

Уточняется, что пожары, затопления и разгул стихии — главные причины происшествий с частными домами. Издание публикует топ самых опасных для частных домов регионов в теплое время года: сюда вошли Москва и область, Удмуртия, Тюменская область, Санкт-Петербург.

Ранее RT опубликовала данные опроса, согласно которому больше трети россиян ездят за город, чтобы просто отдохнуть. Еще почти 20% предпочитают выращивать на приусадебных участках фрукты и овощи, а 15% - занимаются за городом спортом.

Психолог Ксения Жаркова считает, что во время жизни в крупных городах многие люди испытывают сильный стресс и тревогу. А работа на даче отлично успокаивает и наполняет новыми силами и эмоциями, приводит слова эксперта телеканал «360».