Суд в Москве оставил без изменений 16-летний приговор Захарченко по делу о взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московском городском суде не стали менять 16-летний приговор экс-руководителю управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам суда, приговор бывшему полковнику оставлен без изменений. Также рассматривались апелляционные жалобы на приговор в отношении Белевцова, Критинина и Маркелова. В связи со смертью последнего производство по его делу было прекращено. У всех остальных фигурантов дела ничего не изменилось.

В мае 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет.

Ранее в Верховном суде России отклонили кассационную жалобу адвокатов бывшего советника генерального директора госкорпорации Роскосмос Ивана Сафронова, осужденного на 22 года за госизмену.