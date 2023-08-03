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НовостиПроисшествия3 августа 2023 18:21

Около "Москва-Сити" дебошир бросил страйкбольную гранату в автомобиль

Раздался хлопок, пострадавших в результате ЧП нет
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Около "Москва-Сити" дебошир бросил неопознанный предмет в автомобиль

Около "Москва-Сити" дебошир бросил неопознанный предмет в автомобиль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около "Москва-Сити" неизвестный мужчина разбил окно автомобиля, который был припаркован. В салон авто он бросил неустановленный предмет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа.

Как стало известно, пострадавших в результате ЧП нет. После броска был слышен хлопок, сообщает столичная полиция.

"Установлено, что неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.

Полиция ищет правонарушителя. Кроме того, продолжается работа по установлению всех обстоятельств ЧП.

Между тем, в Уфе мужчина грозился взорвать гранату на Нагаевском шоссе. После беседы с главой Башкирии Радием Хабировым он сдался правоохранительным органам. Взрывное устройство он сразу передал сотрудникам Росгвардии. Информацию об этом подтвердил собственный источник.