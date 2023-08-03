В Грузии спасатели нашли тела двух человек на месте схода оползня в крае Рача Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Грузии спасатели нашли тела двух человек на месте схода оползня в крае Рача. Рядом располагается гостиница "Сансет Шови", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Как стало известно, тела были найдены во время обработки земли, их уже отправили на экспертизу. Были ли погибшие местными или гостями страны - пока неизвестно.

Сход оползня состоялся на территории гостиницы 3 августа. Из-за этого оказались повреждены мосты и дороги, туда сразу же были направлены вертолеты пограничной полиции. Спасателям удалось вывезти из очага опасности до 70 человек. Спасательные работы продолжаются.

Между тем, 3 августа в Екатеринбурге нашли тело 34-летнего мужчины, который незадолго до этого оставил на детской площадке свою пятилетнюю дочь. 2 августа девочка была обнаружена на Эльмаше, ее мать удалось найти лишь спустя сутки.