ЦПВС: Дроны «коалиции» США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беспилотники «коалиции» во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», - заявил Кулить.

Контр-адмирал отметил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечается рост числа нарушений в небе над Сирией.

Как писал сайт KP.RU, ранее замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что американский беспилотник MQ-9 Reaper международной коалиции опасно сблизился с Су-35 и Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией

Он отметил, что на высоте 6 200 м в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение БПЛА MQ-9 «коалиции» с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России.

Контр-адмирал отметил, что пилотами РФ зафиксировано облучение системами наведения вооружения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей.