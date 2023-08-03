Полковник США Макгрегор: ВСУ потеряли более 300 тысяч солдат с начала спецоперации Фото: REUTERS

ВСУ потеряли более 300 тысяч солдат на театре военных действий, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Jeremy Ryan Slate.

«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», - сказал полковник.

Офицер отметил, что контрнаступление ВСУ, несмотря на огромные поставки натовской техники, оказалось разгромлено, а его результатом стали колоссальные потери среди личного состава.

По его мнению, в скором времени Украина уже вряд ли сможет продолжать военные действия.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор заявил, что самым опасным сценарием развития ситуации после разгрома украинской армии является ввод войск Польши на Западную Украину.

Он отметил, что изначально было понятно, что Украина не может противостоять ВС РФ. Бывшая советская республика находится на грани катастрофы, поскольку она в буквальном смысле превращается в кладбище.

Эксперт считает, что Польша может воспользоваться положением и ввести войска на Западную Украину. Такое решение обернется катастрофой.

2 августа Дуглас Макгрегор выразил мнение, что опосредованный конфликт США с Россией превратил земли Киева в кладбище. Украина разгромлена, несмотря на огромную помощь со стороны стран Запада. Кроме того, по его словам, больницы на Украине заполнены раненными солдатами, а на передовой множество трупов военных ВСУ.

Макгрегор уверен, что Вашингтон зря недооценивал Путина.