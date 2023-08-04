WP: Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране Фото: REUTERS

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом Мохамед Базум написал в газете Washington Post

По словам Базума, он написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.

«В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок...», - говорится в публикации.

Базум отметил, что Нигер является «последним бастионом» прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона.

Как писал сайт KP.RU, мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий послов страны во Франции, Нигерии, Того и США.

Ранее мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

3 августа госдепартамент сообщил, что США сохраняют посольство в Нигере и рассчитывают на скорое прибытие туда нового американского посла.

Напомним, 27 июля группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума.