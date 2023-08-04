Для истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности, опережающие разработки США Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие разработки США на пять-десять лет, об этом сообщила компания-разработчик ГосМКБ «Вымпел» в статье для журнала «Арсенал Отечества».

«В России разработки ракет «воздух-воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», - сказано в статье.

Издание отметило, что в отличие от США, разработка и испытания таких ракет в России проведены в кратчайшие сроки.

Уточнялось, что уже началась стадия принятия ракет на вооружение.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года авиационный завод имени Ю. А. Гагарина передал Минобороны РФ очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С.

Су-57 создан для замены Су-27, и его эксплуатация началась в 2020 году. Но сейчас начался массовый серийный выпуск этих истребителей.

Это уже даже не истребитель. Это самолет пятого поколения, он универсален и такие крылатые машины нужно скорее называть авиационными комплексами. Поскольку решает практически все задачи, которые требуются от авиации. Ударная мощь колоссальная.

Подчеркивалось, что радиолокационная начинка, которая ставится на Су-57, не имеет аналогов.

Кроме того, у Су-57 уникальный планер, он очень прочный. Поэтому фактически по перегрузкам по планеру ограничения нет.