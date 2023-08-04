Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск Фото: кадр из видео

Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВСУ двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Как писал сайт KP.RU, утром 4 августа в акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы, сообщили в экстренной службе города. Отмечалось, что вся информация была передана в спецслужбы.

Ночью 4 августа в нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны, сообщал советник губернатора Олег Крючков. Он уточнил, что все объекты сбиты, работают все службы. Повреждений и пострадавших нет.

Напомним, 25 июля ВСУ попытались атаковать катерами корабль Черноморского флота России «Сергей Котов».