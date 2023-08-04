Психолог рассказала, как вычислить изменщика

Изменщик старается меньше времени проводить дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поведение мужчины, который начинает изменять своей партнерше, как правило, резко меняется. Неверный мужчина будет искать причины задерживаться после работы и начнет следить за своей внешностью, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева.

«Изменяющий мужчина начинает лучше следить за собой, внезапно покупает абонемент в фитнес-клуб или чаще просит позволить ему побыть одному», - говорит психолог.

По словам Алексеевой, мужчина также начинает искать предлоги, чтобы не возвращаться домой: например, объясняет задержки подработкой или другими важными делами.

«Изменяющий партнер может стать более холодным в проявлениях близости», - добавила Алексеева.

Ранее KP.RU сообщало, что специалисты рассказали, как мужчине распознать измену женщины. По словам специалиста, женщина, которая изменяет супругу, становится намного эмоциональней. Например, может чаще и громче смеяться, активно на все реагировать и теряться во время беседы, витая в облаках.

Также меняется и внешность. Она старается подчеркнуть свою красоту макияжем или шикарным нарядом.