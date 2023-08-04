Депутаты поддержали предложение обязать продавцов указывать цену за килограмм

Продавцов обяжут указывать цену за вес товара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Госдумы поддержали законопроект, который обязывает продавцов обязательно указывать цену продукции за килограмм или литр. Это позволит покупателям точно знать цену за вес, а не за упаковку, рассказал «Известиям» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Иногда цена за товар не меняется, а количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра - 900 граммов», - пояснил Борис Чернышов.

Он добавил, что нововведение позволит четко понимать какой объем товара и за какую цену приобретает покупатель. В планах у народных избранников — определить наказание для нарушивших правила продавцов.

В данный момент законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре.

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