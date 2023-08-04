Игорь Артамонов: «Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города»

Фото: липецкаяобласть.рф

Глава региона встретился с инициативными горожанами во время инспекции липецких общественных пространств, где сейчас воплощаются проекты по благоустройству

В микрорайоне Елецкий Игорь Артамонов поговорил с неравнодушными жителями, которые предложили создать прогулочную зону. Концепция вынесена на голосование на единой онлайн-платформе национального проекта «Жильё и городская среда». В 2022 году за эту идею проголосовали более двух тысяч человек. Сейчас проект претворяют в жизнь. Жители попросили Игоря Артамонова дополнительно посадить в микрорайоне деревья, сделать качели, лавочки, навесы со скамейками и столами.

«Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить», – подчеркнул Артамонов.

В Молодёжном парке осуществляется уже второй этап благоустройства. За дальнейшее преображение общественного пространства в прошлом году на единой онлайн-платформе проголосовали 18 тысяч липчан. До конца августа в парке заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, а также установят освещение. Для комфортного отдыха создается зона для барбекю. Детей в парке порадуют различными качелями, балансирами, игровыми комплексами, батутами и скалодромом. Появятся и развивающие доски — бизиборды, с различными кнопками, крючками, выключателями, щеколдами и прочими маленькими «опасностями», которые ребенку обычно трогать запрещено. Работы в Молодежном ведутся в соответствии с задачами национального проекта «Жильё и городская среда».