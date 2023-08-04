Внебрачный сын Жириновского подал иск в суд о признании отцовства из-за наследства

Внебрачный сын Жириновского подал в суд иск о признании отцовства из-за наследства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского, обратился в Никулинский районный суд Москвы с иском об официальном признании родства с политиком с целью реализации своих наследственных прав. Об этом сообщает ТАСС.

Иск 36-летнего Эйдельштейна был зарегистрирован 2 августа. Накануне дело передали судье Юлии Голяниной.

Отмечается, что дата слушаний пока не установлена.

Ранее сайт KP.RU рассказал о тайнах наследства одного из ярких политиков России Владимира Жириновского, у которого было трое детей и девять внуков. В последней декларации о доходах покойного политика, датируемой 2020 годом, говорится, что у Жириновского в имуществе значится лишь одна скромная квартира площадью 38 квадратных метров.

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией.