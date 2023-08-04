В Тюменской области создан проектный офис по привлечению инвесторов

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«Тюменские предприниматели знают наш регион, доверяют нам, понимают наш рынок. Поэтому мы должны всем им оказывать максимальную поддержку. Продолжаем вместе работать для того, чтобы наш инвестиционный климат становился еще более комфортным и благоприятным. Я благодарю предпринимателей за веру в Тюменскую область, за инвестиции. Мы будем создавать все условия для реализации проектов», – подчеркнул глава региона в ходе онлайн-заседания регионального Совета по улучшению инвестиционного климата

Новый проектный офис по привлечению инвесторов презентовал генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов.

«Это пилотный проект по работе с потенциальными инвесторами, который мы реализуем совместно с компанией «Росатом». Основные задачи – координация работы региональных органов власти и муниципалитетов по воплощению в жизнь программы инвестиционного развития Тюменской области, поиск инвестиционных возможностей, а также выход на потенциальных инвесторов», – пояснил Николай Пуртов.

В обновленном региональном инвестиционном стандарте, который сейчас внедряется в Тюменской области, пять элементов. В одном из них – своде инвестиционных правил – прописаны алгоритмы действий инвестора. Николай Пуртов уточнил, что это понятная пошаговая инструкция по получению всего комплекса услуг, необходимых для реализации проектов. Сюда входит, в том числе, получение земельного участка, а также подключение к инженерным и транспортным сетям. В инвестиционной карте региона содержатся сведения о свободных площадках для реализации инвестпроектов, где указаны их площади, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимость аренды или выкупа. В Тюменской области на сегодняшний день таких участков порядка четырех сотен.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев проинформировал, что правительство региона будет арендовать производственные площади в Узбекистане и предоставлять тюменским компаниям возможность использовать их в течение первого года бесплатно.

«Второй инструмент поддержки экспортеров – предоставить услуги по регистрации юридических лиц в Узбекистане, Киргизии, Армении и Объединенных Арабских Эмиратах. Это позволит снизить нагрузку на наш бизнес при первом выходе в эти страны», – добавил Андрей Пантелеев.

Александр Моор поддержал инициативы по поддержке тюменских компаний-экспортеров.

Участники заседания рассказали главе региона о воплощении уже утвержденных бизнес-проектов, которые реализуются при содействии Инвестиционного агентства Тюменской области.

Реконструкцию и глубокую модернизацию судостроительного завода в Тобольске осуществляют Обь-Иртышское речное пароходство и компания «Межрегионфлот». Объем инвестиций достигнет 3 миллиардов рублей. В результате осуществления проекта Тюменская область станет четвертым в России регионом, который способен строить суда класса «река-море» грузоподъемностью до 10 000 тонн.

Более 73 тысяч деталей оборудования для нефтегазовой отрасли в прошлом году изготовила Компания «Восход». К 2027 году в Тюмени планируется завершить строительство нового цеха металлообработки. Объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Производство оснастят современным оборудованием и создадут 32 рабочих места.

Предприятие «ЕТС Трейд» построит многофункциональный центр по ремонту грузовых Предполагаемый объем инвестиций – почти полмиллиарда рублей. Планируется создать 57 рабочих мест.