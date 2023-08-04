Польские спецслужбы задержали белоруса по подозрению в шпионаже на Россию

В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства внутренних дел Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский сообщил о задержании гражданина Белоруссии по подозрению в работе на российскую разведку.

"Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети", - написал Каминьский в соцсети X, добавив, что белорус принимал участие в разведке военных объектов и портов, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу РФ.

Польский министр также сообщил, что белорус сейчас находится под арестом. Ранее в Польше по делу о шпионаже в пользу России были задержаны 15 человек, все они были арестованы по решению суда.

Агентство внутренней безопасности Польши утверждает, что отправленные под арест граждане якобы вели подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга сообщил журналистам, что Кремль не обладает информацией о задержании белорусского гражданина в Польше.