Суд оштрафовал Okko на миллион рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений в фильме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за демонстрацию сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, компания получила штраф в один миллион рублей, при этом он был назначен сразу по трем протоколам, объединенным в одно дело. В марте и апреле сотрудники Роскомнадзора установили, что онлайн-кинотеатр демонстрировал 16 художественных фильмов с ЛГБТ-сценами, в том числе ленты «Александр», «Черный лебедь» и «Семейка Тенненбаум».

Напомним, в начале июня суд в Санкт-Петербурге оштрафовал собственника онлайн-кинотеатра за показ фильма со сценами, пропагандирующими ЛГБТ. К административной ответственности привлекли организацию НАО «Национальная спутниковая компания», которая владеет сервисом «Триколор Кино и ТВ онлайн». Суд назначил компании штраф в один миллион рублей. Редактор сайта видеосервиса тоже не осталась безнаказанной. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину сотрудница полностью признала.