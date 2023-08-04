Политолог оценила шансы Венесуэлы на вступление в БРИКС

Венесуэла может вступить в БРИКС Фото: Роман ЗЛОБИН

Вступление Венесуэлы в БРИКС займет некоторое время, это связано с очередью на вступление, сообщила «РИАМО» политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.

«Процесс присоединения будет не быстрым: уже существует большая очередь на вступление», - сообщила Прокофьева.

Она добавила, что, в частности, вступить в БРИКС хотят Аргентина и Иран. Именно эти страны, по словам эксперта, «имеют высокий приоритет».

БРИКС является главным межрегиональным объединением, которое представляет альтернативу международным институтам с доминированием Запада. Основное преимущество БРИКС – приверженность ценностям многополярного мира», - уверена политолог.

Ранее телеканал «360» сообщил, что власти Венесуэлы выразили желание присоединиться к странам БРИКС. Венесуэльский президент назвал организацию магнитом, который притягивает к себе государства, нуждающиеся в поддержке.

«Москва 24» сообщала, что в Венесуэле россияне могут расплатиться картами «Мир». На данный момент карты «Мир», помимо части стран ближнего зарубежья, принимают также в Южной Корее, на Кубе и частично в Таиланде.