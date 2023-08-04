Нутрициолог назвала рекомендуемую суточную дозу алкоголя

В жару стоит отказаться от спиртного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Безопасной дозы алкоголя не существует, а тем, кто все же решился употребить спиртное, нужно строго контролировать объем выпитого. Об этом сообщила «РИАМО» дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

«Безопасной дозы алкоголя для человека нет. Что касается пива - важен контроль выпитого», - отметила Ковылкина.

Она уточнила, что рекомендованная суточная доза для женщин – не более 330 мл пива в день, для мужчин – не более 660 мл пива. Однако, это не значит, что выпивать можно каждый день

«Минимум два дня в неделю стоит воздержаться от употребления алкоголя», - отметила эксперт.

По ее словам, алкоголь повышает аппетит, его не стоит пить тем, кто хочет похудеть.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила «Известиям», что не стоит употреблять шашлык одновременно с алкоголем или слишком холодными напитками. Жареное мясо само по себе является достаточно тяжелым продуктом, алкоголь только усложнит процесс переваривания.

По данным телеканала «360», летом стоит отказаться от употребления алкоголя и газированных напитков - они плохо утоляют жажду и содержат много сахара.