Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду Фото: Олег УКЛАДОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает обязательное привлечение учащихся школ к общественно полезному труду.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вносит изменения в закон об образовании, дополняя перечень обязанностей школьников пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности.

Согласно закону, привлекать к общественно полезному труду школьников будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей. По замыслу авторов документа, будет отменена норма о запрете привлечения учащихся к труду без их согласия или согласия их родителей. К общественно полезной работе могут быть отнесены, например, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке или музее.

Кроме того, согласно закону, для школьников будет введено понятие «профориентация». Занятия по профориентации помогут учащимся выбрать профессию, в том числе благодаря экскурсиям на предприятия, отмечается в сообщении.