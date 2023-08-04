Бас-гитарист «Машины времени» обвинил россиян, поддерживающих СВО, в необразованности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ещё один участник рок-группы «Машина времени» оскорбил россиян. На этот раз резко высказался бас-гитарист Борис Кутиков, обвинивший всех, кто поддерживает специальную военную операцию, в необразованности. Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац».

«Я ещё до этого всего говорил, что государство, которое тратит столько денег на оборону и не тратит деньги на образование, через 20 лет получит массу необразованных людей. Все так и получилось. Чем лучше будет общее образование, тем умнее и квалифицированнее будут люди, в том числе те, которые решили отдать себя службе в армии. Но произошло то, что произошло», - заявил Кутиков.

Журналисты, беседовавшие с Кутиковым, указали на то, что гитарист посещал концерт Лаймы Вайкуле «Рандеву», который прошёл в июле 2023 года, в Юрмале. Там он выступил вместе с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*.

Ранее KP.RU сообщил, как сбежавшие за границу звёзды и медийные личности, оскорбившие россиян и всю страну, перебиваются и не могут найти работу. А главное - почему у них не получается заработать деньги в других странах.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента