Стало известно, как по упаковке определить подлинность лекарства Фото: Татьяна Коркина

После того, как в России ввели обязательную маркировку лекарственных средств, количество подделок резко сократилось, но риск столкнуться с ней не равен нулю. На упаковке лекарства обязательно должны быть дата изготовления, срок годности, штрихкод и код Data Matrix. Рассказал технолог Станислав Смирнов в беседе с «Газетой.Ru».

— Data Matrix является результатом внедрения обязательной маркировки препаратов. Внешне он похож на привычный всем QR-код. Отсутствие любого из перечисленных элементов говорит о том, что препарат может быть фальсифицированным, — рассказал специалист.

Он также добавил, что проверить любое лекарственное средство можно при помощи мобильного приложения «Честный знак», которое входит в государственную систему мониторинга.

Надо понимать, что даже если лекарство подлинное, у разных препаратов эффективность может зависеть от времени суток, в которое их принимают. Невролог Наталья Тараненко заявила, что не стоит принимать лекарства-стимуляторы ЦНС перед сном. Этот совет опубликовали на портале Life.ru.

Еще существует редкий эффект после приема лекарств, когда при воздействии прямых солнечных лучей у человека могут возникать реакции на коже, которые схожи с аллергией. Однако такая реакция может быть примерно у одного процента населения планеты. Об этом рассказал токсиколог Алексей Водовозов, слова которого привели на портале RT.