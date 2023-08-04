Аналитики рассказали, кому чаще всего одобряют микрозаймы

Иногда досрочное погашение кредита может быть не выгодно Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщинам одобряют получение микрозаймов чаще, чем мужчинам, такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

«Если говорить о поданных заявках, то более 56% приходится на мужчин. Однако одобрение на получение кредита чаще получают женщины - 50,2% в пользу дам», - отмечается в исследовании.

Уточняется, что лишь 15% заявок подают клиенты, состоящие в браке. При этом большинство подавших заявки — люди, не имеющие высшего образования.

Ранее RT сообщал, что в некоторых случаях не стоит спешить с досрочным погашением кредита. Это связано с инфляцией и повышением ключевой ставки Банком России. По данным эксперта, в ближайшие месяцы может сложиться ситуация, когда ставки по депозитам догонят ставки по ранее выданным кредитам.

Эксперт также рассказала, что на рынке появились такие кредиты, по которым банк перед выдачей взимает комиссию. В этом случае досрочное погашение также невыгодно.