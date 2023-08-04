Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников дорожного конфликта, который произошел в центре Москвы на Моховой улице. Об этом в пятницу, 4 июля, проинформировало столичное ГУ МВД.

«Полицейскими стрелявший мужчина 1989 года рождения задержан, оружие изъято», - сказано в сообщении правоохранительных органов.

В полиции также уточнили, что пострадавший в ходе конфликта был направлен в больницу.

Ранее сообщалось, что во время движения разборки устроили два автомобилиста, неожиданно один из водителей достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Сайт KP.RU также писал о том, что полиция Краснодара организовала проверку после конфликта со стрельбой на улице Артиллерийской. По словам очевидцев, рабочие монтировали декорации. В какой-то момент к ним подъехал неизвестный мужчина, начал ругаться. Затем он достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил.