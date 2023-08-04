Генерал ВСУ Кривонос заявил, что армия России может дойти до Киева за 12 часов Фото: Александр КОЦ

Власти Украины недооценивает мощь российской армии, которая может дойти до Киева за 12 часов, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинскому телеканалу «Прямой».

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», - подчеркнул Кривонос.

По его мнению, Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке возможностей российских войск, поэтому не стоит отбрасывать худшие сценария развития ситуации для ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, 29 мая генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что стремление Киева и лично Зеленского начать контрнаступление, вместо укрепления обороны страны, приведет к потере Краматорска и Славянска.

Он также добавил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и вооружением для того, чтобы продолжать продвижение за линию Артемовска.

4 августа Минобороны России заявило, что с начала так называемого киевским режимом «контрнаступления» в течение июня – июля потери ВСУ в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих. И это за неполных два месяца.

Уточнялось, что эта цифра не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.