Трамп отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Об этом стало известно из судебных материалов.

«Я получил копию заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», - отмечено в документе за подписью Трампа.

Как писал сайт KP.RU, 4 августа суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, он отпущен под обязательство о явке.

Прокуратура не стала настаивать на аресте Трампа, а указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов.

Суд это требование поддержал, а Трамп согласился с выдвинутыми условиями.

3 августа экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам из-за «объявленной левыми охоты на ведьм» ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.

Ранее Трамп уже был обвинен по двум уголовным делам - за якобы выплату денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и за незаконное удержание и ненадлежащее хранение секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго.