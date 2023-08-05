Крючков сообщил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста Фото: Юлия МАРКИНА

Советник губернатора республики Крым Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что не может подтвердить данные о взрывах в районе Крымского моста.

«Просим не нагнетать. Работают все службы»,- написал Крючков.

Советник отметил, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки - объявляется не первый раз. «Иногда два, три раза в день», - уточнил он.

Позже Крючков добавил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 4 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что противовоздушная оборона сработала в нескольких районах полуострова.

Он уточнил, что все объекты сбиты. Повреждений и пострадавших нет.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 августа удалось пресечь очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма. Было сбито 13 БПЛА самолетного типа.

Отмечалось, что дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.