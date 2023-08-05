ООН: На гуманитарные нужды в Афганистане остро не хватает денежных средств Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Операции по оказанию помощи населению Афганистана испытывают острый дефицит средств, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Операции по оказанию помощи в стране сталкиваются с критическим дефицитом финансирования, поскольку гуманитарные потребности остаются серьезными», - говорится в сообщении.

УКГВ обращалось к донорам о выделении 3,2 млрд долларов для оказания помощи афганцам, но призыв был «профинансирован менее чем на 25%».

В управлении отметили критический дефицит финансирования на сумму 1,3 млрд долларов.

«При этом многие программы уже завершились или значительно урезаны из-за нехватки ресурсов», - подчеркнули в УКГВ.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2021 Россия отправила в Афганистан самолеты с сахаром и мукой на борту.

Это был уже второй гуманитарный десант Минобороны России в Кабул. Три грузовых «Ил-76» с мешками муки, сахара и чая, вылетели 30 ноября из аэропорта «Чкаловский».

Еще недавно российская помощь Афганистану, перешедшему под власть Талибана*, казалась как минимум странной.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщал, что социально-экономическая ситуация в Афганистане очень плохая. Безработица, нищета. Именно поэтому Россия протягивает руку помощи афганскому народу. Еще одна опасность – терроризм. Талибы вроде бы загнали террористов в подполье, но ситуация стала меняться к худшему. У нового правительства нет денег, западные санкции парализовали банки.

Автор статьи отмечал, что если не помогать Афганистану, можно дождаться такого социального взрыва, что и до наших границ докатится. Обнищание людей всегда дает террористам богатое пополнение, талибы по сравнению с ними могут показаться милыми и интеллигентными людьми. К тому же новая афганская власть показала, что кроме нее сейчас в стране и говорить больше не с кем.

* - Признанная террористической и запрещенная в России организация