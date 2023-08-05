ТАСС: В Керченском проливе при атаке ВСУ поврежден танкер Фото: REUTERS

В Керченском проливе при атаке ВСУ поврежден танкер, экипаж не пострадал, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Новороссийска.

«Танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал», - рассказал собеседник агентства.

В Центре отметили, что на место прибыло два буксира, сейчас будут разбираться - буксировать танкер или нет.

Также собеседник уточнил, что в результате атаки у танкера не сильно пострадало машинное отделение.

Как писал сайт KP.RU, ранее советник губернатора республики Крым Олег Крючков не подтвердил данные о взрывах в районе Крымского моста. Он отметил, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки - объявляется не первый раз.

Также Крючков добавил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели.

Напомним, рано утром 4 августа Олег Крючков сообщил, что системы противовоздушной обороны сработали в нескольких районах полуострова. Повреждений и пострадавших не было.