Блинкен: США приостановили часть программ по оказанию помощи Нигеру Фото: REUTERS

США на время прекращает проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», - сказал Блинкен.

Чиновник отметил, что эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере.

По его словам, предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру продолжится.

Блинкен добавил, что «предоставление США помощи правительству Нигера зависит от демократического управления и уважения к конституционному строю».

Как писал сайт KP.RU, 4 августа мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий послов страны во Франции, Нигерии, Того и США.

Немногим ранее мятежники объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

При этом свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.

3 августа Госдеп сообщил, что США сохраняют посольство в Нигере и рассчитывают на скорое прибытие туда нового американского посла.

Напомним, 27 июля группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума.