Блинкен: США приостановили часть программ по оказанию помощи Нигеру
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США на время прекращает проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», - сказал Блинкен.
Чиновник отметил, что эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере.
По его словам, предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру продолжится.
Блинкен добавил, что «предоставление США помощи правительству Нигера зависит от демократического управления и уважения к конституционному строю».
Как писал сайт KP.RU, 4 августа мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий послов страны во Франции, Нигерии, Того и США.
Немногим ранее мятежники объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
При этом свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.
3 августа Госдеп сообщил, что США сохраняют посольство в Нигере и рассчитывают на скорое прибытие туда нового американского посла.
Напомним, 27 июля группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума.